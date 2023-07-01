"Ювентус" купил сына обладателя "Золотого мяча"

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила о переходе вингера “Лилля” и сборной США Тимоти Веа.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 10,3 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,1 миллиона евро за счет бонусов. Контракт 23-летний форвард заключил до лета 2028 года.

Тимоти Веа является сыном Джорджа Веа, который выиграл “Золотой мяч” в 1995 году.

Веа-младший выступал за “Лилль” с 2019 года. Всего он провел за клуб 107 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.