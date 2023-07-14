"Ювентус" интересуется опытным полузащитником "Барселоны"

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Кот-д'Ивуара Франку Кессье, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой африканца в летнее трансферное окно. При этом переход футболиста возможен лишь в том случае, если “Юве” сумеет избавиться от Поля Погба, а также кого-то из следующих полузащитников: Артура, Уэстона Маккенни или Дениса Закарию. Проблемой может также стать позиция “Барселоны”, которая хотела бы продать Кессье за 30 миллионов евро.

26-летний Кессье выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Милана” на правах свободного агента. В прошлом сезоне ивуариец провел за “Барселону” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. В составе каталонцев Кессье становился чемпионом Испании, а также выиграл Суперкубок Испании. Ранее он играл за “Стелла д'Аджаме”, “Аталанту” и “Чезену".

Кессье с 2014 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 59 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач, а также получил девять желтых и одну красную карточки.