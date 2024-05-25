Ювентус и Монца близки к согласованию трансфера лучшего голкипера Серии А

Вратарь Монцы Микеле Ди Грегорио близок к переходу в Ювентус. На следующей неделе клубы планируют встретиться для заключения сделки. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера составит порядка 20 миллионов евро. 10% от этой суммы получит миланский Интер, чьим воспитанником является Ди Грегорио. Сам голкипер уже согласовал с туринцами 5-летний контракт с зарплатой 2 миллиона евро за сезон еще месяц назад.

26-летний итальянец играет за Монцу с лета 2020 года. За это время он пропустил 161 гол в 145 матчах и отыграл 50 игр на ноль. По итогам нынешнего сезона Микеле был признан лучшим вратарем итальянской Серии А. Его контракт с Монцей действует еще три года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.