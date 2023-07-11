АНГ АНГ
Главная Новости "Ювентус" и "Интер" поборются за полузащитника сборной Португалии

"Ювентус" и "Интер" поборются за полузащитника сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 17:15
"Ювентус" и "Интер" поборются за полузащитника сборной Португалии Фото: инстаграм Отавио/Автор неизвестен

Израэль Оливейра, агент полузащитника “Порту” и сборной Португалии Отавио, заявил, что его клиентом интересуются миланский “Интер” и туринский “Ювентус”.

“Я могу сказать, что к Отавио есть большой интерес в Италии. Он очень востребован в этой стране. Могу подтвердить, что ”Интер" есть среди клубов, которые хотят купить его. Думаю, что “Ювентус” также присоединится к борьбе за Отавио. Но я хочу четко пояснить, что он не продается. Чтобы его купить нужно заплатить полную сумму отступных. Иначе он останется в Порту", - приводит слова Оливейры Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему Отавио проявляет “Аль-Наср”, который готов предложить ему выгодные условия личного контракта. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Руководство “Порту” надеется затянуть переговоры, так как с 15 июля отступные в контракте игрока увеличатся до 60 миллионов евро.

Отавио выступает за “Порту” с сентября 2024 года. Он перешел из бразильского “Интернасьонала”. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего он провел за португальский клуб 281 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 75 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Отавио родился в Бразилии в 1995 году. Он играл за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии. Впрочем, с 2021 года он принял решение играть за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 14 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Порту Ювентус Интер М Аль-Наср Серия А Италия Примейра-лига Португалия Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
"Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими Новости футбола Сегодня, 16:55 "Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Новости футбола 09 июл 2023, 09:43 ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции
Определился победитель молодежного чемпионата Европы Новости футбола 08 июл 2023, 16:34 Определился победитель молодежного чемпионата Европы
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола 07 июл 2023, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола 07 июл 2023, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола 06 июл 2023, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 ПСЖ готов на все ради Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 17:42 "Бавария" может изменить стратегию по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 17:30 ПАОК вновь арендовал защитника киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 17:15 "Ювентус" и "Интер" поборются за полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 16:55 "Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими Новости футбола Сегодня, 16:42 Лидер "Лацио" согласился перейти в "Аль-Хилаль" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Бавария" готов третье предложение по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 16:15 Президент "Наполи" назвал лишь один клуб, который может купить Виктора Осимхена Новости футбола Сегодня, 15:55 "Бавария" может продать семь футболистов ради трансфера Кейна Новости футбола Сегодня, 15:42 Нападающий "Челси" перешел в "Унион" из Берлина
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Индепендьенте - Ньюэллс Олд Бойз 12 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико Тукуман - Химнасия 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фейеноорд - Брюгге 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Црвена Звезда 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Хекен - Нью-Сейнтс 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фарул - Шериф 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Свифт Эсперанж 12 июля 2023 года Футбол 13 июл 2023 Прогноз на матч Хака - Крузейдерс 13 июля 2023 года