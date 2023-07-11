"Ювентус" и "Интер" поборются за полузащитника сборной Португалии

Израэль Оливейра, агент полузащитника “Порту” и сборной Португалии Отавио, заявил, что его клиентом интересуются миланский “Интер” и туринский “Ювентус”.

“Я могу сказать, что к Отавио есть большой интерес в Италии. Он очень востребован в этой стране. Могу подтвердить, что ”Интер" есть среди клубов, которые хотят купить его. Думаю, что “Ювентус” также присоединится к борьбе за Отавио. Но я хочу четко пояснить, что он не продается. Чтобы его купить нужно заплатить полную сумму отступных. Иначе он останется в Порту", - приводит слова Оливейры Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему Отавио проявляет “Аль-Наср”, который готов предложить ему выгодные условия личного контракта. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро. Руководство “Порту” надеется затянуть переговоры, так как с 15 июля отступные в контракте игрока увеличатся до 60 миллионов евро.

Отавио выступает за “Порту” с сентября 2024 года. Он перешел из бразильского “Интернасьонала”. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего он провел за португальский клуб 281 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 75 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Отавио родился в Бразилии в 1995 году. Он играл за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии. Впрочем, с 2021 года он принял решение играть за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 14 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.