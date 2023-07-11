"Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими

Туринский “Ювентус” и лондонский “Челси” могут совершить громкий обмен нападающими в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет заполучить бельгийского нападающего лондонцев Ромелу Лукаку. В обратном направлении может отправиться сербский нападающий туринского клуба Душан Влахович. При этом руководство “Ювентуса” намерено получить от “Челси” доплату в размере 25 миллионов евро плюс бонусы. Проблемой для сделки явлется позиция Лукаку, который хочет перейти в миланский “Интер”, за который он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

Влахович выступает за “Ювентус” с января 2022 года. Он перешел в туринский клуб из “Фиорентины” за 81,6 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом из Турина действует до лета 2026 года.

Лукаку в прошлом сезоне выступал за “Интер” на правах аренды. Всего он провел за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с “Челси” действует до лета 2026 года. За свою карьеру он также выступал за “Андерлехт”, “Вест Бромвич”, “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед”. За сборную Бельгии сыграл 108 матчей, забил 75 голов и отдал 15 результативных передач.