"Ювентус" и "Аталанта" разыграли феерическую ничью

В матче 19-го тура чемпионата Италии туринский “Ювентус” на своем поле сыграл вничью с бергамской “Аталантой” со счетом 3:3.

В начале встречи счет открыл Адемола Лукман, но в середине тайма равновесие восстановил Анхель Ди Мария. На 34-й минуте хозяев вперед вывел Аркадиуш Милик. В начале второго тайма счет сравнял Йоаким Мэле, а вскоре гостей вывел вперед Лукман, оформивший дубль. В середине второго тайма счет сравнял Данило.

“Аталанта”, набрав 35 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 23 очками поднялся на девятую позицию.

“Ювентус” – “Аталанта” - 3:3 (2:1)

Голы: Лукман, 4 - 0:1, Ди Мария, 25 (с пенальти) - 1:1, Милик, 34 - 2:1, Мэле, 46 - 2:2, Лукман, 53 - 2:3, Данило, 65 - 3:3

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Маккенни, Костич (Кьеза, 61), Ди Мария (Миретти, 74), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Куадрадо, 81), Милик (Кин, 74).

“Аталанта”: Муссо, Хатебур, Паломино (Демирал, 15), Толои, Скальвини, Мэле (Руджери, 84), де Рон, Эдерсон (Джимшити, 83), Бога (Пашалич, 66), Лукман, Хейлунд (Муриэль, 83).

Не пропустите: "Челси" зимой может купить защитника "Интера".