"Ювентус" хочет выкупить права на Милика

“Ювентус” хочет подписать полноценный контракт с нападающим Аркадиушем Миликом.

Как пишет La Stampa, сумма трансфера за форварда “Марселя” составит 7 миллионов евро.

Кроме того, 2 миллиона евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Напомним, что Милик играет за “Ювентус” на правах аренды с лета 2022 года.

В этом сезоне он забил 7 голов в 18 играх за итальянский клуб.