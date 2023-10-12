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Ювентус хочет вернуть своего бывшего вингера

Новости футбола Сегодня, 11:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ювентус хочет вернуть своего бывшего вингера Фото: https://www.instagram.com/fbernardeschi/

Ювентус размышляет о возможности вернуть своего бывшего правого вингера Бернардески, сообщает Gazzetta dello Sport.

В настоящее время итальянец играет в MLS и выступает за Торонто. В связи с дисквалификацией Поля Погба, Ювентус хочет вернуть Бернардески в свой клуб в зимнее трансферное окно. По информации источников, Бернардески с радостью вернулся бы в "Ювентус", который покинул как свободный агент летом прошлого года.

Кроме того, другой полузащитник "Юве" Николо Фаджоли находится под расследованием прокуратуры в связи с незаконными ставками. Трудности, с которыми столкнулся "Торонто" в течение этого сезона, кажется, испортили отношения между клубом и Бернардески. Также возможен вариант перехода в "Ювентус" на правах аренды. Однако этот вариант не устраивает руководство "Ювентуса" из-за экономической ситуации.

С момента пребывания в "Торонто" Бернардески провел 46 матчей и забил 13 голов.

Напомним, что в июле 2017 года был официально оформлен переход Бернардески в туринский "Ювентус". Сумма сделки составила 40 миллионов евро. В туринском клубе зарплата Федерико составляла четыре миллиона евро в год.

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