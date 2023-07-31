"Ювентус" хочет усилить состав лучшим игроком Евро-2020

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к вратарю “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Ювентус” может включить в сделку сербского нападающего Душана Влаховича, которым интересуется ПСЖ.

24-летний Доннарумма выступает за “Пари Сен-Жермен” с лета 2021 года. Он перешел в парижский клуб из “Милана” на правах свободного агента. Всего он провел за французский клуб 72 матча во всех турнирах и пропустил 75 голов. В 23 матчах он не пропускал голов. В составе ПСЖ Доннарумма два раза становился чемпионом Франции в сезонах-2021/2022, 2022/2023, а также выиграл Суперкубок Франции в 2022 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Доннарумма с 2016 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 54 матча и пропустил 41 гол. В 25 матчах он не пропускал голов. В составе сборной Доннарумма становился победителем чемпионата Европы-2020. Лучший футболист чемпионата Европы-2020.