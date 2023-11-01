Ювентус хочет продлить контракт со своим полузащитником

Ювентус хочет подписать новый контракт со своим полузащитником Мануэлем Локателли, сообщил Фабрицио Романо.

Итальянский полузащитник подпишет новое соглашение с "Ювентусом" до июня 2028 года. Об этом стало известно десять дней назад. Подписание контракта – это только дело времени.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за "Юве". В его активе один гол и один ассист. Текущий контракт действует до 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Мануэль является воспитанником футбольных академий Аталанты и Милана. С 2014 года он выступал за молодежный состав "россонери". Его профессиональный дебют в Милане состоялся 21 апреля 2016 в матче Серии А против Карпи.

В августе 2021 Ювентус объявил о подписании соглашения с Сассуоло об аренде Локателли сроком на два сезона с правом выкупа контракта игрока по истечении срока арендного соглашения.