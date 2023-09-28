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Ювентус хочет продлить контракт с Кьезой

Новости футбола Сегодня, 09:26
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ювентус хочет продлить контракт с Кьезой Ювентус хочет продлить контракт с Кьезой

Ювентус начал переговоры с представителями Федерико Кьезы относительно продления контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источников, в клубе хотят подписать новое краткосрочное соглашение до 2026 года. Более того, они предлагают контракт на прежних условиях, то есть с зарплатой в пять миллионов евро в год. Обсуждение более долгосрочного контракта с более высокой зарплатой приостановлено до следующего сезона.

Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года, указанный шаг позволит клубу избежать проблем с переговорами следующим летом, когда у Кьезы останется один год по контракту.

В октябре 2020 года Кьеза на правах двухлетней аренды перешел в Ювентус с обязательным правом выкупа за 40 миллионов евро после окончания срока аренды. В мае 2022 года Юве активировал опцию обязательного выкупа, и Кьеза был выкуплен у Фиорентины.

За этот период в составе туринцев Федерико провел 102 матча, забил 25 голов и отдал 20 голевых передач.

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