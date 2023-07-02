"Ювентус" хочет продать двух звездных защитников

Туринский “Ювентус” хочет продать защитников Леонардо Бонуччи и Алекса Сандро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба хочет уменьшить зарплатную ведомость из-за непопадания команды в Лигу чемпионов. Расставание с этими игроками позволит клубу сэкономить 23 миллиона евро. Интерес к обоим игрокам проявляют клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне 36-летний Бонуччи провел 26 матчей и забил два гола. 32-летний Сандро отдал две голевые передачи в 37 матчах. Контракты обоих игроков с “Ювентусом” действуют до лета 2024 года.