"Ювентус" хочет подписать бразильского топ-форварда

“Ювентус" проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер “Юве” Массимилиано Аллегри одобрил кандидатуру бразильца. Контракт форварда с английским клубом истекает 30 июня 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.