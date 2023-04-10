"Ювентус" хочет купить многолетнего лидера "Валенсии"

“Ювентус” проявляет интерес к защитнику “Валенсии” и сборной Испании Хосе Гайя, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Туринцы рассчитывают купить игрока по сниженной цене в том случае, если “летучие мыши” вылетят из Ла Лиги.

В нынешнем сезоне 27-летний Гайя провел за “Валенсию” 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: "Атлетико" добился победы в мадридском дерби.