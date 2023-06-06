"Ювентус" хочет бесплатно получить чемпиона мира

Защитник Николас Отаменди может продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

По информации издания Fichajes, после ухода из лиссабонской “Бенфики” на игрока претендует туринский “Ювентус”.

Также в чемпионе мира была заинтересованность со стороны миланского “Интера”.

В прошлом сезоне Отаменди провел 46 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с португальским клубом заканчивается в конце июня.