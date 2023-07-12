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"Ювентус" хочет арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед"

Новости футбола Сегодня, 17:15
"Ювентус" хочет арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему “Манчестер Юнайтед” Мэйсону Гринвуду, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года. Также форварда арендовать хочет “Аталанта”. Кроме того, игроком интересуются некоторые клубы английской Премьер-лиги.

21-летний Гринвуд является воспитанником “Манчестер Юнайтед". В последний раз он выходил на поле в январе 2022 года. Затем форвард был арестован по подозрению в избиении своей девушки. Спустя год футболист был оправдан, но руководство манкунианцев приняло решение не допускать его к главной команде. При этом главный тренер “Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выступает против продажи игрока. Всего Гринвуд провел за клуб 129 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

Гринвуд в 2020 году провел свой единственный матч за сборную Англии. Он вышел на поле на 12-й минуте в матче Лиги наций против сборной Исландии (1:0).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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