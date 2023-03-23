"Ювентус" готов продать лидера команды из-за финансовых проблем

Атакующий полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза близок к смене клуба в летнее трансферное окно.

Лидер команды может покинуть ее из-за финансовых проблем клуба.

По данным источника, заинтересованность в нем проявляют команды из Англии и Испании.

25-летний футболист в этом сезоне провел 11 матчей и отдал три результативные передачи.