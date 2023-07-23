"Ювентус" готов продать четырех футболистов ради трансфера Ромелу Лукаку

Туринский “Ювентус” готов на радикальные меры ради покупки нападающего лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб может в летнее трансферное окно продать нападающих Душана Влаховича, Аркадиуша Милика, Мойсе Кина, а также вингера Федерико Кьезу. Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри полагает, что трансфер Лукаку станет отличным усилением для команды.

Ранее сообщалось, что “Ювентус” договорился о покупке 30-летнего Лукаку за 40 миллионов евро. При этом туринский клуб договорился с игроком об условиях контракта до лета 2026 года с зарплатой в размере девяти миллионов евро в год. Впрочем, чтобы осуществить трансфер бельгийца “Юве” необходимо продать нескольких игроков.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.