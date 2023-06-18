"Ювентус" договорился о переходе защитника сборной Бельгии

“Ювентус” близок к покупке защитника “Лестера” и сборной Бельгии Тимоти Кастаня, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста за 15 миллионов евро. Бельгиец принял решение покинуть клуб, который вылетел из английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 27-летний Кастань провел за “Лестер” 42 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.