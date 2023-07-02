"Ювентус" дал ответ "Челси" на крупное предложение по трансферу Душана Влаховича

Туринский “Ювентус” отказал лондонскому “Челси” в продаже сербского нападающего Душана Влаховича, сообщает Get Football News Italy.

По сведениям источника, английский клуб не сумел договориться о покупке футболиста за 60 миллионов евро. Дело в том, что итальянский клуб хочет получить за форварда не менее 70 миллионов евро, а также еще 10 миллионов евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.