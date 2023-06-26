"Ювентус" близок к покупке сына легенды "Милана"

Вингер “Лилля” и сборной США Тимоти Веа близок к переходу в “Ювентус”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы практически договорились о трансфере игрока. Ожидается, что до конца недели футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с туринцами.

23-летний Веа является сыном легендарного нападающего “Милана” Джорджа Веа. В минувшем сезоне он провел за “Лилль” 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.