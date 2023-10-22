Ювентус благодаря голу Локателли обыграл Милан

В рамках девятого тура итальянской Серии А состоялся центральный матч тура. На Сан-Сиро Милан принимал Ювентус.

В первом тайме на поле точилась равная борьба с небольшим перевесом хозяев. А под конец первой половины встречи Милан остался в меньшинстве. Малик Тьяу подвел свою команду.

Во втором тайме Юве выглядел сильнее, в силу сложившихся обстоятельств. Единственный гол в матче с передачи Тимоти Веа забил Мануэль Локателли, который до этого отдал восемь лет Милану. Хозяева, в силу обстоятельств отыграться не сумели.

Милан — Ювентус — 0:1

Голы: 0:1 — Локателли 63.

Удален: Тьяу 40.

После этой игры Милан останется на второй позиции, а Юве поднимется на третью.

FT | Chiamalo se vuoi DESTINO. 🔮@locamanuel73 decide il big match di San Siro! #MilanJuve pic.twitter.com/85iX4cBgiV — Lega Serie A (@SerieA) October 22, 2023