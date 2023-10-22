Ювентус благодаря голу Локателли обыграл Милан
Новости футбола Сегодня, 16:47
Фото: twitter.com/juventusfc/ Автор неизвестен
В рамках девятого тура итальянской Серии А состоялся центральный матч тура. На Сан-Сиро Милан принимал Ювентус.
В первом тайме на поле точилась равная борьба с небольшим перевесом хозяев. А под конец первой половины встречи Милан остался в меньшинстве. Малик Тьяу подвел свою команду.
Во втором тайме Юве выглядел сильнее, в силу сложившихся обстоятельств. Единственный гол в матче с передачи Тимоти Веа забил Мануэль Локателли, который до этого отдал восемь лет Милану. Хозяева, в силу обстоятельств отыграться не сумели.
Милан — Ювентус — 0:1
Голы: 0:1 — Локателли 63.
Удален: Тьяу 40.
После этой игры Милан останется на второй позиции, а Юве поднимется на третью.
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