Юрген Клопп, вероятно, откажется от работы в сборной Германии.

В Немецкой федерации футбола увлекаются работой Юргена Клоппа, однако сам специалист скорее откажется от работы в сборной, сообщает Daily Mail.

Кандидатура Юргена Клопа рассматривают в Федерации футбола Германии после увольнения Ханси Флика. Однако сам менеджер Ливерпуля наверняка не согласится возглавить национальную команду. Он хочет доработать свой действующий контракт с клубом, рассчитанным еще на три года.

Сам Клоп нынешним летом комментировал свою потенциальную работу в сборной. Работа в национальной команде является большой честью для него, но проблема в том, что он лоялен Ливерпулю.

В 2020 году Лотар Матеус говорил, что есть много хороших кандидатов на пост менеджера сборной Германии, но есть человек, которого хотят видеть все – это Юрген Клопп. То есть, в Немецкой федерации футбола ожидают прихода Юргена Клоппа в национальную команду.

В субботу Германия проиграла Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. И после такого разгромного поражения в Федерации приняли решение уволить Ханса-Дитера Флика с должности тренера.