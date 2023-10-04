Юрген Клопп призвал переиграть матч Тоттенхэм - Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал справедливое решение по поводу матча между его командой и Тоттенхэмом.

«Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось. Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», – произнес Юрген Клопп в эфире BBC.