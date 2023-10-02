EN EN NG NG
Главная Новости Юрген Клопп назвал самую большую проблему Ливерпуля

Юрген Клопп назвал самую большую проблему Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 08:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Юрген Клопп назвал самую большую проблему Ливерпуля Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп озабочен повреждением Коди Гакпо, которое нидерландский футболист получил во время матча с "Тоттенхэмом".

Клопп называет травму ведущего игрока атаки своей основной проблемой на данный момент.

"Гакпо хромает, нога в бандаже. Честно говоря, это самая большая проблема для меня сейчас. У нас уже двое игроков оказались недоступными после красных карточек, и, возможно, третий выбыл из-за травмы. Ситуация очень плохая.

Коди отметился голом, но после удара он почувствовал еще больший дискомфорт. Он получил повреждение не во время удара по мячу, а во время нарушения правил перед этим", - цитирует The Athletic слова Клоппа.

При этом тренер ничего не рассказал о том, как скоро нидерландский футболист может оставаться вне игры. Не делали заявлений и на сайте клуба.

После победы над “Ливерпулем” "Тоттенхэм" занимает второе место с 17 очками, в то время как “красные” остались на четвертой строчке с 16 очками.

В следующем туре “Ливерпулю” предстоит непростой выезд к "Брайтону".

Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор Новости футбола Вчера, 15:31 ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор
С Холандом, Сака и даже голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре Новости футбола Вчера, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии Новости футбола Вчера, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити Новости футбола Вчера, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити
Виновные наказаны. Судьи VAR исключены из Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 08:13 Скандал в АПЛ. Судьи, которые не засчитали гол Диаса из-за офсайда, отстранены от работы
Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря Новости футбола Вчера, 00:49 Матч Аякса не был доигран из-за жуткой травмы вратаря
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:35 Молодая звезда продлила контракт с Барселоной Новости футбола Сегодня, 08:00 Юрген Клопп назвал самую большую проблему Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 07:01 Хави назвал самого сложного соперника для Барселоны Новости футбола Сегодня, 05:30 Рейнджерс остался без главного тренера Новости футбола Сегодня, 05:00 Лерой Сане установил рекорд в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 04:30 Реал потерял важного игрока перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:16 Роналду забивает 35 и больше голов за год 14-й раз в своей карьере Новости футбола Сегодня, 04:00 Игроки сборной Аргентины поссорились после матча Тоттенхэма и Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 03:30 Стало известно, когда Месси вернется на поле Новости футбола Сегодня, 03:00 Моуринью рассказал, уйдет ли он из Ромы в ближайшее вреемя
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср - Истиклол 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас - Сельта 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фулхэм - Челси 2 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Унион - Брага 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Зальцбург - Реал Сосьедад 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Кайзер Чифс — Кейптаун Сити 3 октября 2023 года