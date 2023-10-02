Юрген Клопп назвал самую большую проблему Ливерпуля

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп озабочен повреждением Коди Гакпо, которое нидерландский футболист получил во время матча с "Тоттенхэмом".

Клопп называет травму ведущего игрока атаки своей основной проблемой на данный момент.

"Гакпо хромает, нога в бандаже. Честно говоря, это самая большая проблема для меня сейчас. У нас уже двое игроков оказались недоступными после красных карточек, и, возможно, третий выбыл из-за травмы. Ситуация очень плохая.

Коди отметился голом, но после удара он почувствовал еще больший дискомфорт. Он получил повреждение не во время удара по мячу, а во время нарушения правил перед этим", - цитирует The Athletic слова Клоппа.

При этом тренер ничего не рассказал о том, как скоро нидерландский футболист может оставаться вне игры. Не делали заявлений и на сайте клуба.

После победы над “Ливерпулем” "Тоттенхэм" занимает второе место с 17 очками, в то время как “красные” остались на четвертой строчке с 16 очками.

В следующем туре “Ливерпулю” предстоит непростой выезд к "Брайтону".