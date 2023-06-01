Яя Туре выразил желание стать главным тренером

Бывший футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре хочет попробовать себя в роли главного тренера одной из команд.

По словам африканского специалиста, ему очень нравится тренерская деятельность, которой он начал заниматься после завершения карьеры.

Напомним, что сейчас Туре работает в "Тоттенхэме". В ближайшие планы африканца входит получение тренерской лицензии УЕФА категории Pro.

За время своей профессиональной карьеры африканец провел 102 матча и забил 19 голов за национальную команду Кот-д'Ивуара.