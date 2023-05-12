Ярмоленко принес "Аль-Айну" крупную победу в чемпионате
Новости футбола Сегодня, 14:13
Фото: твиттер "Аль-Айна"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Айн” на своем поле разгромил “Аль-Батаех” со счетом 5:2.
Украинский нападающий хозяев Андрея Ярмоленко отметился дублем.
“Аль-Айн”, набрав 54 очка, финишировал на втором месте в чемпионате.
“Аль-Айн” – “Аль-Батаех” – 5:2 (3:0)
Голы: Ярмоленко, 2 - 1:0, Лаба, 20 - 2:0, Лаба, 45 - 3:0, Лоренси, 53 - 3:1, Ярмоленко, 60 - 4:1, Абанг, 69 - 4:2, Сантос, 79 – 5:2
В нынешнем сезоне 33-летний Ярмоленко провел за “Аль-Айн” 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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