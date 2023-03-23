Ярмоленко оценил свои шансы сыграть против Англии

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал о восстановлении после травмы перед стартом отборочного раунда Евро-2024.

Уже 26 марта украинская команда сыграет против Англии.

По словам опытного футболиста, его готовность к матчу неизвестна и будет определена только за несколько дней до этого.

Ярмоленко отметил, что вернуться к пиковой физической форме после месячного отсутствия травм непросто.

В то же время футболист надеется поработать с тренером и определить, сможет ли он внести свой вклад в успех команды.