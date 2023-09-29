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Молодой талант Барсы продлил контракт с клубом

Новости футбола Сегодня, 10:20
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ямал подписал новое соглашение с Барселоной Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Ламин Ямал фактически подписал новый контракт с "Барселоной" еще в июле, перед началом предсезонного турнира, как сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно имеющейся информации, "Барселона" официально объявит о продлении контракта в понедельник, 2 октября. Клуб подтвердит, что новое соглашение Ламина действует до июня 2026 года, с учетом ограничений для 16-летних игроков.

В апреле 2023 года Ламин был включен в заявку клуба на матч Ла Лиги против "Атлетико Мадрид", хотя не выходил на поле. Он дебютировал в Ла Лиге 29 апреля 2023 года, выходя на замену в матче против "Реал Бетис". В возрасте 15 лет и 290 дней Ямал стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", который выступал в матче Ла Лиги. 20 августа 2023 года его включили в стартовый состав "Барселоны" на матч чемпионата Испании против "Кадиса", и он стал самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, начавшим матч в возрасте 16 лет и 38 дней.

Неделю спустя, 27 августа, он сделал голевой пас в матче против "Вильярреала" и, в возрасте 16 лет и 45 дней, стал самым молодым ассистентом в Ла Лиге в XXI веке.

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