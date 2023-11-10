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"Я знаю, какое разочарование испытывает Боб Арум". Эди Хирн о Теофимо Лопесе

Новости бокса Сегодня, 14:22
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
"Я знаю, какое разочарование испытывает Боб Арум". Эди Хирн о Теофимо Лопесе Фото: https://www.instagram.com/teofimolopez/

Промоутер Эдди Хирн поделился своими мыслями о бывшем боксере Теофимо Лопесе, сообщает BoxingScene.

Он заявил, что понимает разочарование промоутера Боба Арума, потому что подопечный Лопеса требует 8-10 миллионов за бой, который по его мнению стоит в два раза меньше.

"Речь идет о коммерческой ценности бойца. Вы говорите о парне, который боксировал один раз в 2021 году, дважды в 2022 году и один раз в 2023-м. Он молодой парень, и все из-за его нереалистичных ожиданий относительно своей коммерческой стоимости", - сказал промоутер.

Все знают, сколько заплатит ESPN, потому что у них есть способ анализа прошлых выступлений, рейтингов, цифр боксера, возможно, количество подписчиков в социальных сетях, что угодно.

"Сделай себе услугу, выйди на бой, заработай себе пару миллионов долларов, наращивай обороты и работай над громким поединком. Сидеть в стороне, стонать и говорить, что Боб Арум должен заплатить тебе 8-10 миллионов за бой, который не принесет рейтингов и не продаст билеты, - это не выход", - добавил Хирн.

Также он подчеркнул, что если DAZN действительно исчезнет через несколько лет, это будет плохо для Теофимо, потому что если переговоры будет вести один человек, то доходы будут падать.

Напомним, что Теофимо Лопес провел последний бой в июле 2023 года. Он победил Джоша Тейлора в чемпионском бою, но затем объявил о завершении карьеры.

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