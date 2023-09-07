"Я знал": Роналду высказался о прорыве футбола в Саудовской Аравии

Форвард саудовского “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес за то, что он поехал играть в слабый чемпионат.

По словам звезды мирового футбола, он нормально относится к критике. Более того, португалец заверил, что знал о будущем прорыве местного футбола.

"Все думали, что я сумасшедшим из-за поездки в Саудовскую Аравию, но на самом деле этот сумасшедший не такой уж и сумасшедший...

Играть в арабской лиге для многих уже нормальное дело. Уже будучи игроком "Аль-Насра" я знал, что это произойдет. Я здесь, чтобы изменить культуру страны и футбол. Теперь здесь есть большие звезды футбола и это заставляет меня гордиться. Я был первооткрывателем в этом деле и горжусь этим", - сказал он.

Напомним, что Роналду перебрался в саудовский клуб прошлой зимой. Уже минувшим летом представители местного чемпионата сотрясли мировую общественность громкими трансферами звезд мирового футбола. К слову, в большинстве своем сюда едут играть за большие деньги.