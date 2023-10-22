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"Я влюблён в его игру!": Тренер ПСЖ похвалил Дембеле

Новости футбола Сегодня, 07:09
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
"Я влюблён в его игру!": Тренер ПСЖ похвалил Дембеле Фото с сайта sport.es/Автор неизвестен

Во вчерашнем матче ПСЖ на домашнем стадионе разгромил Страсбур со счетом 3:0. По голу в свои активы записали Килиан Мбаппе, Карлос Солер и Фабиан Руис.

На 66-ой минуте матча тренер ПСЖ Луис Энрике произвел первую замену в составе своей команды и вместо Брэдли Барколы на поле вышел Усман Дембеле. Француз вновь не сумел забить за свою команду, но несмотря на это, Энрике после матча сказал, что восхищается игрой француза и не считает проблемой то, что он не забивает.

"Я думаю, мы должны воспользоваться преимуществом Усмана. На мой взгляд, он уникальный игрок. Я не считаю проблемой то, что он не забивает и не играет решающую роль в последнем пасе. Он создает численное преимущество, фиксирует трех игроков соперника и создает пространство для своих товарищей по команде.

Он не боится, что его схватят за футболку или против него нарушат правила. Он прессингует и защищается. Мы должны пользоваться его преимуществами. Он будет играть лучше, это точно. Да, возможно будут дни, когда дела будут идти хуже. Но это всё важно для нас. У меня нет никаких опасений по поводу него. Я влюблен в игру Усмана и не вижу в нем ничего плохого".

Усман Дембеле перешел в ПСЖ из Барселоны в летнее межсезонье за€50 млн. За десять матчей ему так и не удалось отметиться голом, пока на его счету лишь две результативные передачи.

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