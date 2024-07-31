"Я тебя предупредил". Фьюри записал грозное предупреждение для Усика во время пробежки

Напомним, Усик в мае победил Фьюри раздельным решением судей, а в девятом раунде украинец отправил “Цыганского короля” в нокдаун. Украинец отобрал у британца пояс WBC в хэвивейте.

Реванш между Усиком и “Цыганским королем” состоится в Эр-Рияде и запланирован на 21 декабря.