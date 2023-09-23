"Я понимаю его разочарование". Артета прокомментировал перевод Ремсдейла в резерв Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета на пресс-конференции рассказал, что понимает голкипера своей команды Аарона Ремсдейла, который на прошлой неделе потерял место в стартовом составе.

"Я страдаю и переживаю за каждого игрока, который не играет. Но это конкуренция. Это также моя работа - принимать лучшие решения для команды. Я понимаю разочарование [Ремсдейла]. Это очень тяжело для каждого игрока. С остальными игроками то же самое. У Аарона исключительный характер. У него харизма и аура, мы все это знаем", - сказал наставник.

Также у Артеты спросили, сыграет ли Ремсдейл на выходных в дерби против Тоттенхэма, но тренер сообщил, что еще не определился с составом на игру.

Напомним, что Аарон Ремсдейл провел 52 матча подряд в основном составе Арсенала. Этим летом клуб подписал Дэвида Раю, который на прошлых выходных впервые вышел в стартовом составе “канониров” в матче чемпионата Англии и сохранил место в игре против ПСВ в Лиге чемпионов.

После пяти туров Арсенал занимает четвертое место в английской Премьер-лиге, отставая от лидера, Ман Сити, на шесть очков. В воскресенье “канониры” сыграют с Тоттенхэмом в матче шестого тура АПЛ.