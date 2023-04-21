"Я не мог поверить": наставник "Севильи" высказался о победе над "МЮ"

Наставник "Севильи" Хосе Луис Мендилибар крайне удивлен игрой своей команды против "Манчестер Юнайтед" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что первый матч завершился вничью 2:2, а вчера испанцы обыграли англичан со счетом 3:0.

"Я не мог предвидеть такой результат. Ожидал очень тяжелую игру, исход которой был бы решен только в последний момент. Однако обратите внимание, насколько спокойно мы действовали за последние 15 минут.

Для меня это один из самых радостных дней в жизни. Такой опыт у меня никогда не было. Надеюсь, что таких моментов будет еще много", - сказал он.