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«Я не буду спать". Гвардиола прокомментировал проблемы с реализацией Холанда

Новости футбола Сегодня, 08:03
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Я не буду спать". Гвардиола прокомментировал проблемы с реализацией Холанда «Я не буду спать". Гвардиола прокомментировал проблемы с реализацией Холанда

Пеп Гвардиола высмеял заявления, что ему следует беспокоиться о количестве упущеных моментов Эрлингом Хааландом за Манчестер Сити в этом сезоне. Норвежец забил 52 гола в прошлом, дебютном сезоне, когда «Сити» сделал «требл». В этом сезоне нападающий «Сити» уже забил семь голов в восьми матчах. Но анализ показывает, что голов могло быть намного больше, ведь он упустил двенадцать возможностей реализовать момент, девять из них в двух последних играх против Вест Хэма и Црвены Звезды.

«Я не буду спать сегодня вечером!», - пошутил Гвардиола, когда ему рассказали о статистике перед сегодняшним матчем Премьер-лиги против Ноттингем Форест.

«У него были невероятные шансы, и сейчас на его счету могло быть 14-15 голов. Важно то, что он всегда говорит: «У меня есть шанс, у меня есть шанс, у меня есть шанс. Проблема в том, когда у меня нет шансов, я не получаю мячи, или нахожусь в неправильной позиции».

Мой совет: не критикуйте Эрлинга слишком сильно. Критикуйте защитника, центрального защитника или тренера, но никогда не критикуйте нападающего, который забил все эти голы, потому что он это сделает, и тогда вы окажетесь в положении, когда вам придется извиняться перед ним»

Гвардиола признал, что Холанд еще не полной форме в начале сезона, но это не является неожиданностью после прошлогодних достижений.

«Нет, он не был в полноценной форме. Это довольно просто, после предсезонной паузы я не могу ожидать, что он будет в форме. Когда вы выигрываете «требл», вы можете подумать: «Я подожду еще неделю, чтобы полностью восстановить форму». Это вопрос времени».

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