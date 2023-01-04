"Я много пил, Месси разозлился на меня": Агуэро рассказал, как отпраздновал победу Аргентины на ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро сильно напился, когда праздновал победу своей команды на ЧМ-2022.

По словам футболиста, он праздновал триумф с действующими игроками национальной команды.

"Я много пил, но почти ничего не ел в эту ночь. Мы стали чемпионами мира. Если бы со мной что-то должно было случиться, то пускай это произошло бы там.

Месси был злой на меня и сказал, чтобы я прекратил. Но как я мог остановиться? Мы ведь стали чемпионами мира", - отметил он.

Напомним, что Агуэро завершил карьеру в 2022 году из-за проблем со здоровьем.