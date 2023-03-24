"Я должен найти способ". Президент "Барселоны" высказался о возвращении Месси

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта поделился мнением о возможном возвращении в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Месси является лучшим футболистом в истории. Он лучший в истории ”Барселоны". Я должен быть очень осторожен в своих словах, так как Месси - игрок ПСЖ, и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он является частью нашей эмблемы.

Когда я стал президентом “Барселоны”, мне досталось не лучшее наследство. Поэтому мне пришлось принять решения, которыми я не был доволен. Я должен найти способ улучшить отношения Месси с “Барселоной”. Он знает, что наши двери открыты для него", - приводит слова Лапорты Relevo.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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