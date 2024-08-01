«Я должен это сделать», - Энди Руис хочет вернуть чемпионский титул

Мексиканский боксер Энди Руис и бывший чемпион в супертяжелом весе проведет бой против Джаррелла Миллера.

Как рассказал сам боксер, он хочет вернуть чемпионский титул и несмотря на два года без боев, он тренировался и готовился. Руиз сказал, что он все еще мотивирован и хочет вернуть все, что он имел.

«Да, у меня был двухлетний отпуск, но это не значит, что я был вне спортзала. Я все еще тренировался. Я все равно был дисциплинирован. Несмотря на мои взлеты и падения, Бог был со мной, и поэтому мы собираемся победить в субботу вечером.

У меня было все это, и я хочу это вернуть. Я был чемпионом мира в супертяжелом весе, а потом бум. Все исчезло. Я хочу это вернуть, и я должен это сделать. Я точно знаю, что сделал не так. И я знаю, что мне нужно сделать, чтобы все это вернуть», - заявил Руиз.