Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Сегодня, в рамках десятого тура Премьер-лиги Англии, Вулверхэмптон на домашней арене, «Молинью Стэдиум», примет в гостях Ньюкасл Юнайтед.

Вулверхэмптон, который еще в сезоне 2019/20 играл в четвертьфинале Лиги Европы сейчас показывает не столь выдающиеся результаты. В текущем году «волки» сумели переиграть скромные Эвертон и Борнмут, но сенсацией стал матч седьмого тура, в котором Вулвз сумели одолеть чемпиона Англии – Манчестер Сити (2:1). Но пока лишь двенадцатое место благодаря одиннадцати очкам в АПЛ.

Нынешний участник Лиги чемпионов, Ньюкасл Юнайтед, который в начале месяца разнес ПСЖ (4:1), наверняка планирует и в текущем сезоне закрепиться за зону еврокубков. После девяти туров у «сорок» всего три поражения, при чем два из них от Ман Сити и Ливерпуля. Шестнадцать очков и шестое место дают команде надежду на попадание в список участников еврокубков и в следующем году.

Читайте также: Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года

Матч между Вулверхэмптоном и Ньюкаслом состоится в субботу, 28 октября, в 18:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.