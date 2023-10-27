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Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Вчера, 22:27
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Вулверхэмптон – Ньюкасл Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Сегодня, в рамках десятого тура Премьер-лиги Англии, Вулверхэмптон на домашней арене, «Молинью Стэдиум», примет в гостях Ньюкасл Юнайтед.

Вулверхэмптон, который еще в сезоне 2019/20 играл в четвертьфинале Лиги Европы сейчас показывает не столь выдающиеся результаты. В текущем году «волки» сумели переиграть скромные Эвертон и Борнмут, но сенсацией стал матч седьмого тура, в котором Вулвз сумели одолеть чемпиона Англии – Манчестер Сити (2:1). Но пока лишь двенадцатое место благодаря одиннадцати очкам в АПЛ.

Нынешний участник Лиги чемпионов, Ньюкасл Юнайтед, который в начале месяца разнес ПСЖ (4:1), наверняка планирует и в текущем сезоне закрепиться за зону еврокубков. После девяти туров у «сорок» всего три поражения, при чем два из них от Ман Сити и Ливерпуля. Шестнадцать очков и шестое место дают команде надежду на попадание в список участников еврокубков и в следующем году.

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Матч между Вулверхэмптоном и Ньюкаслом состоится в субботу, 28 октября, в 18:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports Georgia
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина - Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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