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Взяли родителей в заложники: девушка Неймара раскрыла детали нападения на ее дом

Новости футбола Сегодня, 03:58
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Взяли родителей в заложники: девушка Неймара раскрыла детали нападения на ее дом Фото: британские СМИ

Партнерша известного футболиста Неймара, Бруна Бьянкарди, рассказала о том, как ночью на ее дом напали.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября в городе Котия. По данным СМИ, преступники пытались похитить девушку и новорожденного малыша нападающего сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля».

«Моя семья была граблена на рассвете. Мои родители были взяты в заложники, но мы с девочкой и моей сестрой уже не живем там. В момент происшествия нас не было дома. Благодарю Бога, с родителями все хорошо», – написала Бьянкарди в своих социальных сетях.

По уточненным данным, преступление произошло в доме матери девушки около трех часов ночи. С собой злоумышленники унесли ценности. В частности, они похитили дизайнерские сумки, часы на сумму около 120 тысяч долларов.

Также они хотели узнать местонахождении Бруны Бьянкарди и их новорожденной дочери.

Уже известно, что по факту нападения задержали 19-летнего местного жителя.

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