Взяли реванш спустя год. Как Манчестер Юнайтед и Эрик тен Хаг отпраздновали победу в Кубке Англии

Манчестер Юнайтед обыграл Ман Сити в финале Кубка Англии, завоевав 13-й трофей национального Кубка в своей истории. “Красные дьяволы” взяли реванш за прошлогоднее поражение у Сити в финале этого турнира.

В воротах Штефана Ортеги “расписались” Алехандро Гарначо и Кобби Майну. “Горожане” ответили только голом от Жереми Доку.

После финального свистка игроки и главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг не сдерживали положительных эмоций от триумфа над принципиальным соперником.

“Красные дьяволы” вплотную приблизились к рекордсмену по количеству побед в Кубке Англии - Арсеналу. В активе “канониров” 14 побед в национальном Кубке. Кроме того, манкунианцы напрямую квалифицировались в группу Лиги Европы на следующий сезон.