"Вулверхэмптон" заплатит 50 млн евро за нападающего "Атлетико"

“Вулверхэмптон” выкупит трансфер бразильского нападающего “Атлетико” Матеуса Кунью, сообщает журналист Вене Казагранде в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро, так как он уже провел нужное количество матчей для активации опции выкупа. Для этого он трижды сыграл за “волков”.

“Вулверхэмптон" арендовал 23-летнего Кунью 1 января 2023 года. В составе английскогор клуба он отметился одной голевой передачей.

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