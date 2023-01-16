"Вулверхэмптон" собирается избавиться от хавбека сборной Португалии

“Вулверхэмптон” хочет расстаться с португальским полузащитником Гонсалу Гедешем, в зимнее трансферное окно, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Хулен Лопетеги предпочитает выпускать на поле новичка команды Марио Лемина. Кроме того, “волки” могут арендовать полузащитника ПСЖ Пабло Сарабию.

Гедеш перешел в “Вулверхэмптон” летом 2022 года из “Валенсии" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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