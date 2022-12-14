"Вулверхэмптон" с хоккейным счетом обыграл испанский клуб

Английский "Вулверхэмптон" в товарищеском матче обыграл испанский “Кадис” со счетом 4:3.

Победу “волкам” принесли голы Натана Коллинса и Даниэля Поденсе, а также автоголы Карлоса Гарсии и Хенара Форнеса. За испанцев отличились Рубен Алькарас и Алекс Фернандес, а также Тоти, который забил в собственные ворота.

“Кадис” Испания - “Вулверхэмптон” Англия - 3:4 (1:3)

Голы: Гарсия, 2 (автогол) - 0:1, Тоти, 10 (автогол) - 1:1, Коллинс, 32 - 1:2, Поденсе, 38 - 1:3, Алькарас, 57 - 2:3, Форнес, 76 (автогол) - 2:4, Фернандес, 90 - 3:4

“Вулверхэмптон”, набрав в 15 турах 10 очков, занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице английской Премьер-лиги. “Кадис” с 11 очками в 14 матчах занимает 19-е место в Ла Лиге.

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