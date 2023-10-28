Вулверхэмптон и Ньюкасл поделили очки в результативном матче

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня в английской Премьер Лиге встретились Вулверхэмптон и Ньюкасл. Команды выдали интересный матч и создали достаточно много голевых моментов.

Счет открыли гости в середине первого тайма. Гол на счету Каллума Уилсона. Спустя 15 минут Вулвз отыгрались усилиями Марио Лемина, однако в компенсированное к первому тайму время Уилсон с пенальти снова вывел «сорок» вперед.

Во втором тайме хозяева всеми силами пытались отыграться, что у них в итоге и получилось. На 71-й минуте гол на свой счет записал кореец Хван Хи Чхан и установил окончательный счет на табло.

Вулверхэмптон — Ньюкасл — 2:2

Голы: 0:1 — Уилсон 22, 1:1 — Лемина 36, 1:2 — Уилсон 45+4, 2:2 — Хван Хи Чхан 71.

После этого поединка Вулвз пока на 12-м месте, а Ньюкасл остается шестым, однако может пропустить вперед Брайтон и Манчестер Юнайтед, которые свои матчи 10-го тура проведут завтра.