Второй допинг-тест для Поля Погба также показал положительный результат

По информации Sky Sports, Поль Погба, по сообщениям, провалил второй допинг-тест, следуя за положительным результатом на тестостерон в августе.

Согласно журналистам, повторный допинг-тест для полузащитника "Ювентуса" Поля Погба также вернул положительный результат на тестостерон. В настоящее время 30-летний француз стоит перед потенциальным дисквалификацией от двух до четырех лет.

Однако существует вариант, при котором, если Погба признает вину, его дисквалификацию можно уменьшить, но не более чем на половину от того, что требует прокурор. Таким образом, если требуется двухлетнее наказание, оно может быть уменьшено до одного года.

"Ювентус" имеет право расторгнуть контракт с полузащитником или приостановить выплату его полной зарплаты, обеспечив только минимальную зарплату в размере 39 000 евро. Погба зарабатывает в "Ювентусе" восемь миллионов евро в год, и его контракт действует до лета 2026 года.

Напомним, что футболист получил положительный результат на запрещенное вещество в ходе антидопинговой проверки после матча против "Удинезе" 20 августа. Интересно, что Погба не играл в этой игре и провел весь матч на скамейке запасных.