Всё решили фанаты. Марселино рассказал, ушел из Марселя

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль объяснил, почему его период работы в французском клубе получился коротким.

«Президент «Марселя» сказал мне: «Вы не сможете работать в таких условиях». Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб, а также потребовал от президента гарантии этого увольнения», - приводит слова Марселино Relevo.

Марселино как главный тренер «Марселя» провел всего семь матчей. При испанце «Олимпик» выиграл только два матча. Главным провалом Марселино стал вылет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в противостоянии с «Панатинаикосом». «Марсель» проиграл грекам в серии пенальти.

Уже после увольнения из «Марселя» Марселино отказался от предложения стать главным тренером «Севильи».