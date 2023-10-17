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Всё решили фанаты. Марселино рассказал, ушел из Марселя

Новости футбола Сегодня, 13:41
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Всё решили фанаты. Марселино рассказал, ушел из Марселя Фото: championat.com/Aвтор неизвестен

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль объяснил, почему его период работы в французском клубе получился коротким.

«Президент «Марселя» сказал мне: «Вы не сможете работать в таких условиях». Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога, и их глава стал угрожать, что, если я не буду уволен, они покинут клуб, а также потребовал от президента гарантии этого увольнения», - приводит слова Марселино Relevo.

Марселино как главный тренер «Марселя» провел всего семь матчей. При испанце «Олимпик» выиграл только два матча. Главным провалом Марселино стал вылет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в противостоянии с «Панатинаикосом». «Марсель» проиграл грекам в серии пенальти.

Уже после увольнения из «Марселя» Марселино отказался от предложения стать главным тренером «Севильи».

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