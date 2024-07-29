Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024

В главном матче сегодняшнего дня на теннисном турнире Олимпиады-2024 легендарный Новак Джокович переиграл не менее легендарного Рафаэля Надаля и пробился в 1/8 финала.

Первый сет получился полностью за сербским теннисистом, который отдал Надалю лишь 1 гейм, а на победу со счетом 6:1 потратил лишь 39 минут.

Казалось, что Надаль, который последние годы страдает из-за травм, уже не сможет переломить ситуацию и навязать борьбу Джоковичу, однако во втором сете Надаль сумел отыграться после 0:4, но в итоге все же потерпел поражение 4:6.

Читайте также: Ига Свёнтек без проблем проходит в третий раунд теннисного турнира Олмпиады 2024

Это был 60-й матч в истории между Джоковичем и Надалем. преимущество по победам в пользу Джоковича 31:29.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча между немцем Даниэлем Кепфером и итальянцем Маттео Арнальди.

Добавим, что Надаль продолжает свое участие на Олимпиаде-2024 в паре с Карлосом Алькарасом.