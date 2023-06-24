Вслед за Мбаппе может уйти еще одна важная личность для ПСЖ

Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш может покинуть клуб одновременно с нападающим Килианом Мбаппе.

Как пишет PSG Community, руководству клуба не нравятся близкие отношения Кампуша с агентом Жорже Мендешем, который уже стал причиной ухода некоторых игроков из команды.

Недавно в СМИ сообщалось, что Мбаппе покинет ПСЖ во время летнего трансферного окна, так как не желает продлевать контракт со своим нынешним клубом.

Его контракт рассчитан до лета 2024 года, но парижане хотят избавиться от игрока уже сейчас.