Вслед за Мбаппе может уйти еще одна важная личность для ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: твиттер ПСЖ
Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш может покинуть клуб одновременно с нападающим Килианом Мбаппе.
Как пишет PSG Community, руководству клуба не нравятся близкие отношения Кампуша с агентом Жорже Мендешем, который уже стал причиной ухода некоторых игроков из команды.
Недавно в СМИ сообщалось, что Мбаппе покинет ПСЖ во время летнего трансферного окна, так как не желает продлевать контракт со своим нынешним клубом.
Его контракт рассчитан до лета 2024 года, но парижане хотят избавиться от игрока уже сейчас.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола 22 июн 2023, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе
Новости футбола 21 июн 2023, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Новости футбола 20 июн 2023, 17:01 Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024
Новости футбола 19 июн 2023, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Новости футбола 19 июн 2023, 16:43 Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:14 "Лацио" хочет подписать звездного форварда из Англии Новости футбола Сегодня, 06:00 Маунт отказался играть за "Челси" Новости футбола Сегодня, 05:52 Нкунку поделился мнением о переходе в "Челси" Новости футбола Сегодня, 05:30 Вслед за Мбаппе может уйти еще одна важная личность для ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:12 Форвард "Арсенала" заявил о желании сменить клуб Новости футбола Сегодня, 05:00 Тонали в слезах не хотел уходить из "Милана" Новости футбола Сегодня, 04:45 УЕФА и “Ювентус” начали переговоры по делу о финансовых махинациях Новости футбола Сегодня, 04:11 Месси рассказал о трудностях в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:00 "Боруссия" договорилась о трансфере лидера "Аякса" Новости футбола Сегодня, 03:54 Клуб Месси завершил трансфер капитана "Барселоны"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния - Украина 24 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Португалия - Нидерланды 24 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Грузия - Бельгия 24 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания - Хорватия 24 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Швейцария - Италия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Чехия - Германия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Англия - Израиль 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Франция 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Сантос - Фламенго 26 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гояс 26 июня 2023 года